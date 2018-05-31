Ники Минаж дает советы для феминисток

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Девушка назвала всех женщин королевами и посоветовала не выходить замуж ради красивого платья и кольца. Американская певица постоянно удивляет своих поклонников то необычными образами, то шутками об отношениях с Эминемом.

На этот раз девушка решила раздать советы для феминисток. Поклонники еще не оправились от заявления Ники об отношениях с рэпером Эминемом, как артистка поспешила шокировать общество снова, дав советы для феминисток. Минаж говорит, что каждая девушка должна знать себе цену и не вестись на фальшивые слова от мужчин ради отношений. Певица подчеркивает, что не отношения с молодым человеком делают ее той, кем она является на самом деле. Ники назвала каждую девушку уникальной «королевой», что созвучно с ее новым альбомом Queen.

В своем обращении Минаж посоветовала девушкам не заводить семью ради красивых фотографий, которые потом можно будет опубликовать в Instagram.

"Королевы, знайте себе цену. Мне постоянно предлагают руку и сердце, однако все эти жертвы, на которые идут девушки ради создания семьи не стоят того, чтобы выкладывать фотографии с фальшивой улыбкой в Instagram, хвастаясь обручальным кольцом", - пишет Минаж.

Девушка добавила, что любит свободу, но в будущем обязательно хочет завести семью и детей.