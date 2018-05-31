Ники Минаж дает советы для феминисток

Девушка назвала всех женщин королевами и посоветовала не выходить замуж ради красивого платья и кольца. Американская певица постоянно удивляет своих поклонников то необычными образами, то шутками об отношениях с Эминемом.
На этот раз девушка решила раздать советы для феминисток. Поклонники еще не оправились от заявления Ники об отношениях с рэпером Эминемом, как артистка поспешила шокировать общество снова, дав советы для феминисток. Минаж говорит, что каждая девушка должна знать себе цену и не вестись на фальшивые слова от мужчин ради отношений. Певица подчеркивает, что не отношения с молодым человеком делают ее той, кем она является на самом деле. Ники назвала каждую девушку уникальной «королевой», что созвучно с ее новым альбомом Queen.
В своем обращении Минаж посоветовала девушкам не заводить семью ради красивых фотографий, которые потом можно будет опубликовать в Instagram.
Девушка добавила, что любит свободу, но в будущем обязательно хочет завести семью и детей.