«Деньги не пахнут»: Елену Летучую раскритиковали за любовь к Москве

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Экс-ведущая «Ревизорро» Елена Летучая неожиданно стала предметом споров среди своих фанатов. Оставив комментарий о любимой Москве, женщина заставила фанатов гадать, сколько ей за эти слова заплатили.

Сама Елена Летучая из города Ярославль, но выросла будущая телезвезда в Амурской области. И, как у многих современных звёзд экрана, Москва была её мечтой, которая счастливо осуществилась. «Ритм города, его Возможности, его Красота и История. На моих глазах город преображается из года в год, становится краше и зеленее, появляются велодорожки, строятся парки, и я восхищаюсь моим городом, вдыхаю его и люблю!» - за это Летучая говорит щедрое «спасибо» мэру столицы Сергею Собянину.

Не согласиться с кумиром решились поклонники как из Москвы, так и из провинции. Если вторые критиковали москвичей, которые живут на налоги всей России, то первым не совсем понятна любовь Елены Летучей к городу. Они уверяют, что внешняя красота блекнет на фоне внутреннего беспорядка: самоуправства, коррупции, плохой медицины и прочего. Хотя «деньги не пахнут», за такой «порядок» Собянина благодарить они не хотят.