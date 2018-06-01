Джастин Теру после развода меняет девушек «как перчатки»

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Запутанная личная жизнь Джастина Теру не дает покоя фанатам. После развода с Дженнифер Энистон актер был заподозрен сразу в нескольких связях.

Звездная пара Теру и Энистон сообщила о своем намерении развестись в феврале этого года. Некоторые считают, что это произошло из-за ревности Дженнифер супруга к его коллеге, другие наоборот отмечают, что это Теру нашел у жены переписку с бывшим мужем.

Тем не менее брак распался, а личная жизнь Джастина все больше запутывает тех, кто пытается в ней разобраться. В интернете были опубликованы совместные фото актера с Эммой Стоун во французском отеле, на яхте с 28-летней актрисой и моделью Лорой Хэрриер, также ходили слухи о романе Теру с Петрой Коллинз и даже Селеной Гомес.

Сам Джастин не комментирует все эти подозрения. А некоторые источники сообщают, что подруга его экс-супруги признала, что подобная шумиха вокруг актера расстраивает Дженнифер.

Напомним, недавно Энистон поделилась со СМИ своим «дешевым секретом молодости».