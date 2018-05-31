Яна Поплавская: Правительство больше интересует желтая пресса, чем интересы детей

Сегодня, 17:13

Актриса подняла тему мужчины, который проживает с 4 женами и 12 детьми. По словам Яны, общество больше интересует интимная жизнь мужчины, чем благополучие его детей.

Недавно Яна Поплавская стала участницей шоу «ДНК». Также в эфир был приглашен мужчина, который живет с 4 девушками, имея при этом 12 детей. На 15 съезд уполномоченных по правам несовершеннолетних Яну пригласили вместе с ее адвокатом Александром Карабановым. Девушка подготовила нужную речь, нашла множество нарушений на программе. Однако во время эфира Александру не дали сказать ни слова. Более того, адвоката и вовсе попросили молча сидеть и не говорить ни о каких нарушениях.

Микрофон все время давали другим участникам. Яна была очень возмущена, и опубликовала в своем Instagram пост, в котором написала, что правительство ставит желтую прессу выше интересов детей. По словам девушки, участников больше интересовал вопрос, как мужчина спит со своими 4 женами, нежели тот факт, что такое количество людей живет в одной квартире.