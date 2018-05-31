«Ты реально существуешь?»: Алёна Водонаева опубликовала трогательное признание в любви

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Алёна Водонаева опубликовала в Instagram необычную запись, посвящённую её возлюбленному Алексею Косинусу. В посте знаменитость подробно указывала, что именно в нём ей нравится.

В первую очередь, по словам Алёны Водонаевой, она полюбила за способность очень быстро, «как гоночный болид», переходить от слов к делу. На втором месте оказалось полное отсутствие вредных привычек, вроде алкоголя и курения. Третье – сила и твёрдость, которых в 36 лет у парня Водонаевой больше, чем у тех, кто помоложе. Следующий пункт – умение всё починить и прикрутить на нужное место в доме.

Также для Водонаевой оказались важны дружеские отношения с её сыном и умение реализовывать все желания и бизнес-идеи. «Ты реально существуешь, или мне это всё кажется?!» - поинтересовалась знаменитость, подводя итоги. Она отметила, что даже и не думала раньше писать такое трогательное признание в любви в Сети, но именно сейчас её что-то сподвигло, как сообщает VistaNews.