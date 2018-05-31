Подруга Анастасии Костенко "слила" жесткий компромат на модель

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Согласно появившимся в Сети сведениям, новая жена футболиста вовсе не является "белой и пушистой". Как рассказала знакомая с ней девушка, даже беременность знаменитости не наступила естественным путем.

Предполагаемая подруга Анастасии Костенко рассказала много подробностей из жизни супругов и "слила" жесткий компромат на модель. По ее словам, свекровь Дмитрия Тарасова недолюбливает новоиспеченную невестку за то, что девушка живет на всем готовом и не планирует работать. Однако мать футболиста относится к ней немного лучше, чем к предыдущей жене сына - Ольге Бузовой.

Плохие отношения у Анастасии и с дочерью спортсмена от первого брака Ангелиной, которая пробует себя в роли модели, а Костенко такие намерения у детей не одобряет.

Самым скандальным фактом, со слов инсайдера, оказалась новость о беременности Анастасии, которая наступила неестественным путем. Предполагается, что Костенко использовала шприц и обманула своего избранника, чтобы привязать его к себе и стать женой знаменитого футболиста. Такие данные подкрепляются переписками, участвовала в которых предполагаемая подруга модели.