Надежда Михалкова наказывает двоих детей сразу, даже если один из них не при чём

Сегодня, 16:41

31-летняя женщина участвовала в новом выпуске передачи "Вечерний Ургант". Беседуя с телеведущим известного шоу актриса поведала про свои методы воспитания сына и дочери.

Надежда Михалкова не любит рассказывать о своей личной жизни, не показывает своих детей от бывшего супруга и почти никогда не говорит о них. Но в недавнем выпуске телешоу "Вечерний Ургант" ведущему удалось разузнать у актрисы некоторые подробности.

По её словам, 5-летний Иван и 7-летняя Нина иногда ведут себя безобразно и не любят делиться друг с другом. Также Михалкова сообщила, что наказывает их обоих, даже если из них виноват только один.

Актриса рассказала, что такие методы воспитания она переняла от своей старшей сестры Анны, которая воспитывает троих детей. На данный момент Надежда беспокоится из-за дочери, которая скоро пойдёт в первый класс.