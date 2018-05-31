«Живу по своим правилам»: Чехова не перестанет целовать сына в губы до появления усов

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Телеведущая Анфиса Чехова снова показала поклонникам фото с сыном. Есть те, на которых звезда просто держит его в объятиях, а на некоторых даже позволяет себе целовать, как сообщает VladTime. По мнению поклонников, такие материнские чувства совершенно нормальны.

Анфиса Чехова продемонстрировала, как отдыхает на курорте вместе с ребёнком. Один из снимков выделялся поцелуем в губы, однако знаменитость подчеркнула, что не считает это чем-то плохим. Знаменитость подчеркнула, что не перестанет так делать прямо до появления усов. «Пуританам», видящих в этом нарушение этических норм, Анфиса Чехова спокойно предложила попытаться смешать её с грязью, если им захочется.

«Живу по своим правилам», - подчеркнула знаменитость, отметив, что такая позиция в её случае является защитой от всего. Однако среди фанатов Чеховой «пуритан» не нашлось, и поклонники даже одобрили то, как ведёт себя телеведущая по отношению к сыну.