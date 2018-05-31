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Модель на месте инцидента пыталась предложить стражу порядка "себя", однако от интима правоохранитель отказался. Теперь правонарушительнице грозит более серьезное наказание, чем предполагалось ранее.

Известного блогера Киру Майер арестовали на 2 месяца за избиение полицейского, который остановил модель, управляющую транспортным средством без прав. Интернет-знаменитость пыталась всеми силами уладить конфликт, однако ее оппонент полицейский оказался несговорчивым, за что получил несколько ударов от девушки.

Позже стало известно, что Кира Майер не могла смириться с решением Пресненского суда Москвы, после чего устроила истерику и заплакала. Теперь ближайшие месяцы Instagram-модель не сможет радовать своих 147 тысяч подписчиков новыми пикантными фотографиями.