Петросян опубликовал обращение своей жены к худеющим женщинам

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На своей страничке в социальной сети Instagram знаменитый сатирик решил поддержать стремление многих российских женщин к стройности. Евгений Петросян выложил в сеть обращение своей жены, которая сама борется с лишним весом, к ее соратницам.

Женщины различных возрастов и социального положения стремятся улучшить свою фигуру и побороть лишний вес. В этот марафон ввязалась и жена знаменитого российского юмориста Евгения Петросяна – Елена Степаненко. На своей страничке в социальной сети Instagram он выложил пост, где похудевшая и помолодевшая звезда юмора обращается к женщинам, которые стремятся к идеальному весу.

Степаненко поделилась собственным опытом в борьбе с лишними килограммами. У жены юмориста нет своей странички в социальной сети, поэтому она решила обратиться со странички Петросяна. Звезда попросила худеющих не поддаваться рекламе всевозможных средств для похудения, а следить за питанием и постоянно заниматься спортом. Сама она никогда не использовала различные таблетки и напитки. Исполнительница старалась больше есть маленькими порциями и постоянно пить воду.

Поклонники семьи юмористов поблагодарили Степаненко за поддержку и высказали ей свое восхищение.