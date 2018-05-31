Звезду сериалов «Кухня» и «Маргоша» мошенники лишили всей зарплаты

Сегодня, 16:00

Более двух месяцев актер перебивается кредитными деньгами, поскольку злоумышленников найти не удалось. Два месяца назад банковскую зарплатную карту Кирилла Рубцова «почистили» нерадивые личности.

Звезду сериалов «Маргоша» и «Кухня» мошенники лишили заработка. Сумма всей зарплаты исчезла из банковской карты привлекательного актера. Найти злоумышленников по горячим следам не удалось. Поэтому спустя два месяца после чрезвычайного происшествия мужчина продолжает перебиваться кредитами и займами.

К слову, Кирилл Рубцов российский актёр театра и кино, директор Театра С. А. Д (московский драматический театр, образованный в 2011 году самим артистом). Поклонники всегда бурно приветствуют его на выступлениях и дарят овации на каждом спектакле.