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Знаменитости дали повод бля обсуждения среди поклонников, провокационная информация появилась в кругу близких друзей пары. Отмечено, что актриса находится предположительно на первом триместре беременности.

Согласно появившимся сведениям, артисты Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс могут стать родителями в третий раз, однако официального подтверждения от супругов не поступало. Более того, данное предположение попадает под сомнение в связи с серьезной загруженностью знаменитостей на съемках.

Ранее сообщалось, что Блейк Лайвли не смогла продолжить работу над триллером The Rhythm Section со шпионским направлением. Актриса получила травму и съемки были перенесены, но их возобновление назначено уже на первый летний месяц. Беременность в таком процессе может стать помехой, поэтому новость о пополнении в семье актеров вполне может оказаться фейковой.