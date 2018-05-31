Ирина Безрукова рассказала о съёмках фильма о Задорнове

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Поклонники актрисы заявили, что с нетерпением ждут премьеры картины.

В Instagram Ирины Безруковой появилась фотография, где актриса позирует на фоне японских клёнов на даче у Михаила Задорнова. В аннотации к снимку она рассказала о съёмках документального фильма, посвящённого памяти писателя и сатирика. Актриса пояснила, что указанное фото было сделано в Юрмале, в то время, когда Задоронов был ещё жив. Изображённые на снимке клёны он безумно любил. Безрукова уточнила, что показ фильма должен состояться в июне на телеканале НТВ. В нём будет рассказываться о Задорнове, его жизни, творчестве и борьбе со смертельным недугом. Поклонники с восторгом встретили эту новость, заявив, что с нетерпением ждут премьеры.

Ранее мы писали, что Ирина Безрукова подаст в суд на продюсеров спектакля «Любовь нечаянно нагрянет». Несмотря на то, что на роль в постановке взяли другую актрису, на афишах к данному мероприятию продолжают печатать фотографии Безруковой, вводя зрителей в заблуждение.