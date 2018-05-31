«Любовь к старпёру»: Лена Миро раскритиковала отношения Венсана Касселя и Тины Кунаки

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Блогер Лена Миро описала своё видение того, почему 20-летняя модель Тина Кунаки встречается с 51-летним актёром Венсаном Касселем. По словам интернет-знаменитости, дело там совсем не в высоких чувствах.

Лена Миро раскритиковала Венсана Касселя, отметив, что актёр не сохранил свою молодость, внешность его не привлекательна, а также отсутствуют власть и богатство. Есть только одна причина, по которой юная Тина Кунаки демонстрирует, как выразилась блогер, «любовь к старпёру» - статус в интимной части жизни, как сообщает VistaNews.

Венсан Кассель ранее встречался с Моникой Белуччи, являющейся мировым секс-символом. По мнению Лены Миро, Тине Кунаки именно для того и нужны эти отношения – чтобы почувствовать себя в постели словно на месте знаменитой актрисы. Блогер попросила мужчин в возрасте «не обольщаться», поскольку молодые девушки вряд ли будут с ними из-за любви, что интернет-звезда доказала на примере личной жизни Венсана Касселя.