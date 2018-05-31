Арестованную "подругу" Семенович не выпускают из СИЗО

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Пойманная на взяточничестве светская львица Анна Тимохина не сможет отправиться под домашний арест даже с предложенным адвокатом залогом в два миллиона рублей. Знаменитость отрицает, что близко знакома с подозреваемой.

Арестованную "подругу" певицы Анны Семенович не выпускают из СИЗО, девушка продолжит находиться под наблюдением правоохранительных органов в специализированном учреждении. Тимохину поймали на взятке в размере 10 тысяч долларов, девушка планировала подставить собственного мужа.

Журналисты пообщались с Анной Семенович и попытались выяснить, насколько близка артистка с подозреваемой во взяточничестве Тимохиной. Как отметила знаменитость, Анну она видела лишь один раз в жизни на съемках клипа, а больше с ней певица не общалась и подругой ей не является.