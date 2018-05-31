Необычная увлажняющая маска Марии Погребняк напугала поклонников

Сегодня, 15:09

Мария Погребняк ухаживает за собой даже во время авиаперелёта, и причиной этому является слишком сухая кожа. Звезда показала необычную увлажняющую маску, которая её и спасает, однако фанатов она просто напугала.

Интернет-пользователи отметили, что причина сухости кожи Погребняк не в особенностях организма, а в том, что она часто делала инъекции ботокса, как сообщает VistaNews. Потому для лица нужна не такая необычная увлажняющая маска, а отдых, без обращений в дальнейшем к хирургам. Подписчики подчеркнули, что тело у Погребняк «перекаченное», что явно её не красит в глазах общественности.

Некоторые поклонники также предположили, что запись о маске призвана привлечь внимание, а в следующем посте уже будет реклама именно такого средства. Были и те, кто просто подчеркнул – Мария Погребняк совсем жить не может без того, чтобы не выставлять что-то в Сети, а из-за этого добавляет «всякие глупости».