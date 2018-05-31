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Продюсер как на исповеди рассказал своим подписчикам факт из личной жизни, который ранее не рассказывал ни в одном интервью. Фадеев предпочел провести отличный день в раздумьях, а неожиданными выводами поделился с публикой.

Седобородый Макс Фадеев раскрыл секрет счастья. Погода способствовала самоанализу и подведению итогов за время жизни.

«Я прям с удовольствием посидел под деревом, которое посадил сам. Я думаю о том, что жизнь настолько скоротечна, что только вчера мне было 16 лет, а сегодня у меня седая борода. И я не помню, как это время прошло», - написал в социальной сети седобородый Фадеев.

Подписчики решили поддержать своего кумира лестными словами и одобрительными комментариями: «Вы гений. Самый лучший», «упер мужчина вы Максим! В вас есть столько всего... внутри вас есть и живет счастье!», «Это точно) После 30-ти бежит без оглядки времечко!!!)))».

«И знаете, что? Счастье - это отсутствие боли, и только! Я это точно знаю. Будьте счастливы», - подытожил Макс Фадеев.