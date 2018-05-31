Серена Уильямс призналась в зависти к старшей сестре

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Знаменитая теннисистка Серена Уильямс в настоящее время завоевала много титулов, она является счастливой женой и матерью. Однако такая гармония существовала не всегда – звезда комплексовала из-за своей старшей сестры.

Фигуру Серены Уильямс часто критиковали за далеко не модельные параметры. Теннисистка делала вид, что всё в порядке, однако на деле испытывала боль из-за такого. Она даже чувствовала зависть к старшей сестре – та значительно стройнее и выше, как сообщает VistaNews. У Серены Уильямс были мускулы и сила, имелась своя красота, однако это было «не тем». Теннисистка призналась, что чувство зависти вынудило её пытаться сбрасывать вес.

Только спустя годы она поняла, что в таком нет смысла, так как нужно любить себя такой, как есть. С завистью к сестре и борьбой с килограммами давно покончено, однако Серена Уильямс сама расценивает это как бесценный опыт, который поможет её дочери Олимпии не комплексовать, даже если параметры тоже не будут модельными, в будущем.