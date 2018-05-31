Сегодня, 13:54

Актриса презентовала себя для обложки журнала Emirates Woman. Номер июня обещает порадовать поклонников рыжеволосой Лохан не только снимками, но и интервью 31-летней звезды.

Фото Линдсей Лохан впервые за долгое время попали в глянец. Снимок обложки актриса опубликовала в социальной сети и поблагодарила всех, кто с ней работал над образом, постановкой кадра. Поклонников ожидает интересное интервью от 31-летней актрисы, которая в прошлом году весной сменила веру и приняла ислам. В комментариях к фото подписчики актрисы написали, что она королева и ее образ выглядит шикарно.

Отказ Линдси от публичной жизни стал ее первым и важным шагом на пути к просветлению и пониманию сущности мира. Лохан активно работает над собой, развивается и прекратила активно сниматься в фильмах.