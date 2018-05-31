Аида Уразбахтина случайно рассказала про гонорары в программе "Холостяк"

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Несколько дней осталось до финальной части проекта "Холостяк", где Егор Крид будет выбирать для себя лучшую девушку. В финал попали Дарья Клюкина и Виктория Короткова. Обе девушки разносторонние и обладают красотой и харизмой. Поклонники проекта затрудняются сказать, кто из них станет победительницей.

Обычно считают, что женский пол идёт на данную программу ради любви, открытых чувств, но недавно выбывшая из проекта Аида Уразбахтина случайно рассказала о гонорарах за участие в "Холостяке". Хотя далее, по её словам, это было вовсе не то, что она хотела сказать, обвиняя во всём свою излишнюю эмоциональность.

"Я хочу поговорить со своими подписчиками. Всё не так, как вы поняли. Встал вопрос на счёт платы девушкам за то, что они участвуют в шоу. Естественно, никто из нас и копейки не получил. Это всё исходило от души, искренне. Это стало нашей маленькой жизнью. И не стоит перекручивать мои слова", - рассказала в Instagram Аида.