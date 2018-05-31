Звезда «Дома-2» поздравила мужа с днем рождения подарком из секс-шопа

Сегодня, 13:04

Дарья Пынзарь презентовала мужу Сергею на 34-летие эротический костюм, приобретенный в магазине «игрушек 18+» в турецкой Алании.

Белокурая звезда «Дома-2» считается одной из самых успешных выпускниц «телестройки». Дарья в меру попадала в скандальные ситуации, впоследствии "выцепив" завидного жениха и родив ему двоих детей. Сейчас звездное семейство живет довольно небедно, отправляясь справлять дни рождения за границу.

34-летие Сергея Пынзаря бывшие участники «Дома-2» отгуляли в турецкой Алании. Съев с утра торт, именинник провел день на подводной охоте, отправившись вечером в компании семьи и друзей в уютный ресторан. За столом Дарья поздравила мужа с днем рождения подарком из секс-шопа. Эротичный костюм от супруги дополнил множественные презенты от остальных гостей.