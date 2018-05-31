Звезда "Универа" Анастасия Иванова выложила фото в обнимку с незнакомцем

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Новый снимок вызвал резонанс в интернете, поскольку ранее актриса держала свою личную жизнь при себе. Звезда известного российского телесериала "Универ" Анастасия Иванова выложила в интернет фотографию в обнимку с незнакомцем.

Поклонники популярной актрисы были взбудоражены данным снимком. До этого же девушка только и делала, что шутила о том, что не хочет посвящать всех в детали своих отношений с мужчинами. Подписчики стали предполагать, что молодой и красивый парень - это её возлюбленный. Однако, как оказалось, это не так. Незнакомцем оказался её друг, на день рождения которого она пришла.

Звезда рассказала, что именинник попросил её выложить фото в роли подарка. Тогда подписчики начали советовать ей присмотреться к нему и уже подумать о личной жизни и отношениях.