Новая волна хайпа: Диана Шурыгина станет крестной мамой правнука Олега Стриженова

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Ульяновская жертва двойного изнасилования, измен супруга и травли фанатов вновь ворвалась в информационное пространство на волне скандалов. Звезда Сети собирается породниться с известным российским актером.

В конце марта Александра Стриженова родила четвертого ребенка, оперативно определившись в Instagram с крестной мамой. Духовной родительницей для маленького Алана предстоит стать Диане Шурыгиной. Скандалистка успела выложить в Сети фото с двухмесячным крестником.

По традиции новая волна хайпа подстерегла Диану Шурыгину на телевизионных шоу. Мама правнука Олега Стриженова регулярно наведывается к Андрею Малахову, оскорбляя гостей и героев ток-шоу, поэтому найти общий язык с Шурыгиной ей не составило труда. В какой день жертва двойного изнасилования официально станет крестной мамой Алана, Александра Стриженова не уточнила.

Диана Шурыгина снова заполонила отечественное информационное пространство. Выйдя замуж, уроженка Ульяновска ушла в тень, однако измена супруга вернула скандалистку на телеэкраны. В эфире «На самом деле» девушка расплакалась, когда полиграф подтвердил неверность ее избранника.

Позднее Шурыгина взволновала фанатов фото с ребенком. Теперь мы знаем, что это правнук Олега Стриженова, однако ранее пост Дианы спровоцировал слухи о ее беременности. Девушка поспешила успокоить поклонников, рассказав о планах на будущее, в которых пока что нет детей.