Сегодня, 12:30

Поклонники постоянно следят за звездными парами не только в обычной жизни, но и в вертуальной. Так, фолловеры заметили, что Прилучный и Муцениеце отписались от дружбы в социальных сетях, что заставило всех понять, что у пары проблемы и они близки к разводу.

Популярные актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный уже шесть лет находятся в счастливом браке, в котором у них появилось двое прекрасных малышей. Несмотря на это поклонники стали активно распространять слухи о разводе, который назревает между звездами.

Такое подозрение возникло после того, как фанаты пары увидели, что знаменитости перестали дружить между собой в социальных сетях, где уже давно не выкладывают совместные фотографии. В комментариях многие пользователи интересуются не поссорились ли звезды, а может у кого-то появилась новая любовь. «Масла в огонь» подлил тот факт, что на своей страничке в социальной сети Instagram Прилучный выложил совместные снимки с Лукерьей Ильяшенко. Очевидно, что кадры сделаны во время съемочного процесса, но это не успокоило фанатов, недовольных тем, что в аккаунте Прилучного появилась другая женщина.

Комментариев в отношении предположений поклонников не давали ни Агата Муцениеце, ни Павел Прилучный. Их уже давно не видели вместе на публике, поэтому пользователи ищут проблемы в браке Агаты Муцениеце и Павла Прилучного.