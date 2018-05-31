Шерон Стоун отменила предстоящую свадьбу с молодым любовником

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60-летняя Шерон Стоун собиралась замуж за 41-летнего бизнесмена из Швейцарии Анджело Боффа. Теперь по непонятным причинам бракосочетание отменилось.

Шерон Стоун всегда имела множество поклонников, в свои 60 лет она не перестает кружить головы мужчинам. Известно, что актриса встречалась с 41-летним швейцарским бизнесменом Анджело Боффом, с которым планировала пожениться. Согласно слухам, свадьба планировалась на лето текущего года.

Теперь же появилась информация о том, что Стоун решила, что ее отношения с возлюбленным развиваются слишком быстро и им необходимо отменить подготовку к торжеству. На сегодняшний день актриса заявила, что ее устраивают отношения, которые существуют у пары на данный момент и менять она ничего не собирается.

Напомним, что пару впервые заметили вместе в марте текущего года на юбилее звезды. Многие поклонники Стоун были шокированы тем, что она смогла закрутить роман с мужчиной, который на 19 лет моложе нее. Папарацци неоднократно снимали их в различных ресторанах, на вечеринках и пляжах Малибу. Нежные отношения между Стоун и Боффом видны невооруженным взглядом, на некоторых кадрах пара мило обнимается, нежно целуется.

Известно, что Бафф занимается торговлей недвижимостью, а со Стоун он познакомился зимой в Швейцарии на курорте Санкт-Мориц. С тех пор пара не разлучалась, все праздники они проводят в самых фешенебельных местах.

Шерон Стоун уже дважды была замужем и каждый раз обжигалась. По видимому, она не хочет в очередной раз испытать боль и разочарование, поэтому отменила предстоящую свадьбу с молодым любовником. Уже известно, что Анджело Бафф вернулся в свой особняк в Лос-Анджелесе.