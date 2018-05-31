Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков провели крестины дочери Амелии

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Звездная пара долго скрывала от общественности детали своей личной жизни, в том числе и беременность Юлии. Но теперь стало известно о крещении маленькой Амелии.

Юлия и Алексей узаконили свой брак еще в 2013, но к вопросу потомства решили отнестись серьезно, а потому наследница родилась на свет только в октябре прошлого года. Пара скрывала поначалу даже сам факт беременности Ковальчук, а после и имя малышки. Но потом признались, что назвали дочь Амелией, что является отсылкой к имени погибшей матери молодого отца Лилии. Также пара сообщила, что малышка появилась на свет 12 числа, которое является для семьи "счастливым".

Теперь же подруга семьи Юлия Началова поделилась в социальной сети информацией о том, что Ковальчук и Чумаков недавно провели крестины своей дочери Амелии. Она поздравила пару с этим событием и пожелала малышке долгого и крепкого здоровья.

Сама пара несказанно рада наконец стать родителям, судя по последним интервью. Чумаков признает, что времени стало меньше, а хлопот больше, но это полностью затмевает радость отцовства. Паре помогают бабушки и дедушки, а также няня, к выбору которой исполнители отнеслись очень серьезно.

Недавно Юлия также порадовала фанатов прекрасным образом в своеобразном "платье-зефиринке".