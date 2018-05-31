«Надо верить в себя»: Тина Канделаки восхитилась Дэвидом Бэкхемом

Сегодня, 11:39

Телеведущая поделилась с подписчиками необычной публикацией, в которой упомянула всемирно известного футболиста. Тина рассказала историю развития карьеры маленького и слабого спортсмена.

Тина Канделаки восхитилась Дэвидом Бэкхемом в своей публикации в социальной сети.

«Видели, как Дэвид Бэкхем рассказывал о своих первых днях в футбольной академии? Его называли слишком маленьким и слабым. Заранее говорили о том, что на уровень сборной он никогда не выйдет. Сочетая трудолюбие и талант, Дэвид Бэкхем стал капитаном своей сборной, провел за нее 115 матчей и поучаствовал в трех чемпионатах мира. Кроме того, стал иконой стиля и примером настоящего мужчины», - рассказала Тина.

История успеха Дэвида и его семьи действительно стала примером для подражания для миллионов поклонников.

«Надо верить в себя, своих и не сдаваться ни при каких обстоятельствах!», - подытожила Канделаки.

В комментариях фанаты написали много положительных слов.

«Нравится Ваш боевой дух. Вы многого добьётесь. УДАЧИ!», «Спасибо за историю! Очень драйвит», - написали подписчики.