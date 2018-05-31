Наташа Королёва рассказала, кто у неё дома танцует стриптиз

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Певица откровенно поведала о семейной жизни, детях, а также о том, где и с кем отпразднует своё 45-летие.

Наташа Королёва рассказала, кому в её семье достаётся роль стриптизёра. По словам знаменитости, дома она с супругом Сергеем Глушко, более известным как Тарзан, меняются своими амплуа – Наталья танцует стриптиз, а супруг поёт. Певица отметила, что несмотря на длительные отношения, усталости от брака она не ощущает, ведь и она, и муж часто находятся в разъездах и не перестают скучать друг по другу.

Упомянула Королёва и о своём сыне Архипе, который в данный момент проживает в США. Парень учится в 10-м классе и уже является «завидным женихом». Между тем, звёздная мама в личную жизнь подростка предпочитает не вмешиваться. При этом она заявляет, что сын всегда может прийти к ней за советом.

Как известно, сегодня Наталья отмечает свой день рождения. Одним из первых её поздравил бывший муж и продюсер Игорь Николаев. В своём Instagram он опубликовал фрагмент старой концертной записи, где он аккомпанирует певице, исполняющей песню «Подарок». Сама Королёва уже заявила, что отмечать 45-летний юбилей будет в кругу родственников и друзей у себя дома в деревне Крёкшино в Москве. Певица призналась, что по-прежнему чувствует себя 25-летней девушкой и не планирует завязывать с карьерой.