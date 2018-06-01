Юлианна Караулова дружит с аргентинским актером по имени Алекс

Сегодня, 01:30

Российская певица Юлианна Караулова удивила своих поклонников новыми снимками, которые звезда выложила на своей страничке в социальной сети. Знаменитость сфотографировалась в обнимку с актером из Аргентины Алексом, с которым они оказались большими друзьями.

На своей страничке в социальной сети Instagram Юлианна Караулова постоянно делится подробностями своей жизни с поклонниками. На этот раз популярная певица выставила новую фотографию, где она изображена с популярным аргентинским актером Алексом, с которым они оказались большими друзьями. В кадре знаменитости прижимаются друг к другу, а вокруг них пейзаж довольно хмурый.

Известно, что певица презентовала новый клип на композицию «Лети за мной», где аргентинец сыграл главную роль. Сама же Караулова сообщила, что до сих пор не может определиться с тем, какой же из кадров в клипе является ее самым любимым. За ответом на данный вопрос она обратилась к своим поклонникам, которые в комментариях расхвалили видеоработу и высказали мнение о наиболее романтичном его кадре.

Певица также рассказала, что Алекс живет и работает в Париже, он строит довольно успешную актерскую карьеру и владеет пятью языками. Аргентинец замечательно поет и играет на различных музыкальных инструментах.