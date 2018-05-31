Родные Хлое Кардашьян уговаривают её вернуться в Лос-Анджелес

Вчера, 23:45

Похоже, что они не рады её переезду в Кливленд.

Как сообщают источники, мать и сестра Хлое очень надеются, что она вернётся в Лос-Анджелес, когда её дочка вырастет. На данный момент Кардашьян вместе со своим спутником живёт в Огайо, а родственники не могут часто приезжать к ней. Это и стало главной причиной обсуждений темы про переезд.

Все члены семьи понимают, в каком положении находится Хлое. Родные, конечно, могут позволить ей самой обустроить свою жизнь в городе Кливленд, однако скучают за малышкой Тру и ждут, что Хлое приедет в родительский дом, они хором уговаривают её вернуться в Лос-Анджелес. Стоит напомнить, что Хлое Кардашьян и баскетболист Тристан Томпсон стали родителями в прошлом месяце. Недавно в интернете начали ходить слухи, что парочка планирует пожениться.