Алиса Аршавина спровоцировала новый скандал поздравлением мужа

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В социальной сети эпатажная женщина опубликовала пост со словами для своего супруга. Подписчики неоднозначно восприняли новость и раскритиковали намерения Алисы.

Алиса Аршавина спровоцировала новый скандал своим странным поздравлением мужа в соцсети.

«Моему супругу был вчера день рождения. Хочу поздравить и выставить пост с подарком Ему на день позже, и поделиться с теми, кто испытывает к нам симпатию, нежели наоборот. «Люблю и рада, что мы вместе». Наверное остально говорить будет лишним...», - сообщила Алиса.

Поклонники раскритиковали ее за допущенные ошибки и неправильно расставленные слова в предложении.

«Алиса, удаление комментариев не спасёт ситуацию. Лучше исправьте фразу, ибо обречены на постоянные придирки. Хорошего дня!», «Вы точно журналист?!? у вас явные проблемы с языком!», «А почему не так - «у моего супруга вчера ...»? Простите», - писали подписчики под фотографией.