Данила Козловский испугал поцарапанным и опухшим лицом

Сегодня, 09:30

Мужчина взбудоражил своих фанатов, опубликовав в социальной сети Instagram свой "раненый" снимок. Увидев фото, можно сразу предполагать, что он с кем-то подрался.

Таким образом Данила Козловский испугал подписчиков в Instagram своим опухшим и поцарапанным лицом. Его левый глаз открывается лишь наполовину, да и весь левый бок лица в царапинах. Оказывается, причиной такого случая стала его собака Груша, которая проявила неосторожность при встрече со своим хозяином.

"Тот момент, когда тебя слишком рады видеть, но при этом плохой педикюр на лапах", - подписал фото актёр.

Не каждый понял, что имел ввиду Данила. Некоторые предположили, что это могла сделать его спутница и всё это результат семейного скандала.

"Вас топтали ногами?", "Это опасно", "Пусть скорее заживает", - комментируют подписчики в Instagram.