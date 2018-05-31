«Сборная жен»: Погребняк и Жиркова расскажут всю правду о жизни с футболистами

Сегодня, 07:25

В преддверии ЧМ-2018, супруги всемирно известных российских спортсменов пустят в свою жизнь СМИ, дабы показать, что их обеспеченная жизнь наполнена массой неприятных сюрпризов и строгих правил.

В новом ТВ-шоу примут участие Мария Погребняк, Инна Жиркова, Екатерина Малафеева и прочие жены звезд отечественного футбола. Героини расскажут всю правду о жизни с профессиональными футболистами, развеяв миф о «вечной беззаботности». Как и рядовые супруги, вторые половинки футболистов ежедневно обеспечивают уют в доме и воспитывают детей. Перед игрой любимого мужа Погребняк, Жирковой и прочим нужно оградить его от переживаний, способных повлиять на игру.

Выход в свет с мужем может обернуться настоящим кошмаром, так как фанатки способны испортить романтический вечер в ресторане. К слову, безлимитный шопинг звездных жен не способен заменить постоянно отсутствующего дома избранника. Все прочие горести жизни с футболистами их супруги расскажут в эфире «Сборной жен».