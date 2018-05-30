Лариса Гузеева приняла участие в флешмобе на «Цвет настроения синий»

Вчера, 23:00

Телеведущая опубликовала тематическую фотографию, где в цвет песни был фон.

На снимке Лариса Гузеева была вместе с Филиппом Киркоровым и другими знаменитостями. Это не первый случай «раскрытки» хита «Цвет настроения синий» российскими звёздами. В флешмобе ранее приняла участие Лолита Милявская, также там «отметились» Сергей Лазарев, Марина Федункив и многие другие.

Всё началось ещё с клипа, видеоряд которого являлся очень специфическим. Настолько, что некоторые личности даже собирали подписи для петиции, чтобы Филипп Киркоров перестал быть народным артистом – из-за пропаганды странных ценностей в «Цвет настроения синий». Предполагается, что может быть ещё одна часть клипа, а звания певец пока так и не лишился.

Подписчики Ларисы Гузеевой и вовсе больше обратили внимание не на её участие в флешмобе, а на внешний вид. По мнению поклонников, телеведушая выглядела на снимке просто прекрасно.