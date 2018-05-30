Британская кинозвезда в 54 года снова беременна

Вчера, 22:55

Многие помнят шикарную блондинку из «Рыжей Сони», «Полицейского из Беверли-Хиллз» и «Рокки-4». Она продолжает сохранять свою популярность путём опубликования всё новых снимков в аккаунте в Instagram.

Последний из них показывает фолловерам, что британская кинозвезда Бригитта Нильсен, находясь в возрасте 54 года, вновь беременна. Кадры не оставляют сомнения – она уже на последних месяцах. Скоро в её семье появится пополнение в виде пятого ребёнка.

Нильсен в сопроводительном тексте была немногословной. Она сообщила о «позитивных вибрациях» и о том, что семья снова «вскорости станет больше».

Бригитта Нильсен была замужем пять раз. Среди её мужей был в течение двух лет такой известный персонаж, как Сильвестр Сталлоне. Последний супруг значительно моложе её. Это Маттиа Десси, являющийся итальянским продюсером. Ему – 39 лет.

До настоящего времени Нильсен рожала лишь сыновей. Их у неё четверо и они уже взрослые. Старшему 34, а младшему – 23 года. Кого она произведёт на свет сейчас, пока не анонсируется.

Хочет ли актриса девочку, пока также не известно.