В Москве за драку с несовершеннолетним блогером задержан рэпер Face

Вчера, 22:46

В настоящее время устанавливаются причины драки.

Местом конфликта стал офис на улице Большой Садовой в Москве. Это случилось в 6 вечера. Кто именно сообщил о случившемся в полицию, не известно. Противником рэпера Face являлся бывший возлюбленный интернет-знаменитости Марьяны Ро, прославившейся благодаря своему каналу на YouTube.

Есть предположение, что драка между рэп-исполнителем и несовершеннолетним блогером произошла по причине провокации последнего. Дело в том, что первым ударил именно Face. Подробности случившегося правоохранители пока не раскрывают. Комментариев от самого певца, а также другого участника инцидента не имеется. Марьяна Ро на ситуацию с бывшим возлюбленным также не отреагировала.