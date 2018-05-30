Бузова возмутила поклонников «полуголым» видео

Вчера, 22:47

Ольга Бузова вновь наткнулась на гневные комментарии своих подписчиков. Теперь им не понравились «полуголые пляски» перед камерой.

Ольга Бузова не перестает активно вести свой Instagram. В этот раз она разместила видео, в котором соблазнительно танцует в откровенном купальнике и шифоновой накидке, которую снимает и бросает на землю в конце ролика. В подписи к ролику она указала, что очень ждет лета.

Преданные фанаты Ольги в очередной раз восхитились фигуре звезды, ее обаянию и привлекательности. Многие оставляли положительные комментарии, выражая восторг и любовь к Ольге.

Однако у Бузовой, как и у любого другого успешного человека, есть достаточно большой круг недоброжелателей. Именно их возмутило «полуголое» видео. Один из подписчиков раскритиковал фигуру девушки, сравнив ее с транссексуалом. Другие жаловались на кровотечение из глаз при виде звезды.

Были среди подписчиков и те, кто пожалел Бузову, отметив, что ей просто необходимо «женское счастье».

Напомним, что после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым Ольга все еще одна. Возможно, положение вещей изменит ее участие в женской версии проекта «Холостяк».