Звезда фильма «Дворянское гнездо» осталась в нищете

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Тамара Чернова отдала квартиру в Москве внучке, а сама живет в маленьком поселке не с самыми комфортными условиями для жизни. Несмотря на равнодушие родственников, актриса считает себя счастливой.

90-летняя актриса, известная ролью в фильме «Дворянское гнездо», осталась в нищете. Артистка отдала квартиру в Москве своей внучке, которая живет заграницей, а даренную квартиру сдает в аренду чужим людям. Артистка призналась, что внучка не пересылает из вырученных средств ни копейки. Сама Тамара живет в маленьком поселке Отрадный в доме, который требует капитального ремонта.

Актриса отмечает, что поначалу в доме не было горячей воды, теперь в нем холодно, так как перестали отапливать, обои в доме держатся на иголках, но часто падают, двери пустые и каждый раз при готовке сбегаются соседи в опасении, что что-то горит. Женщине даже не всегда удается принимать ванную, так как ей нужна помощь, чтобы не упасть.

Оказалось, что дочь актрисы живет совсем рядом, в 1,5-2 км, но совершенно не навещает свою звездную маму. Артистка осталась совершенно одна, изредка ей помогают неравнодушные соседи. Живет Тамара Чернова на мизерную пенсию, большую часть которой тратит на корм для своих любимых кошек, которых у артистки 8.

Несмотря на равнодушие родственников и полное одиночество, артистка все же считает себя счастливой и утверждает, что ей не нужна посторонняя помощь.

Пусть Тамаре Александровне и 90 лет, но у нее четкая речь и вполне ясная память. Единственное, на что жалуется артистка, это плохой слух и инвалидная коляска, на которой она зачастую передвигается.

Эксперты шоу «Пусть говорят» не остались равнодушными к проблеме пожилой женщины. Игорь Сандлер пообещал обеспечить ее слуховым аппаратом, Анна Калашникова предложила закупить корм для кошек, чтобы актрисе не пришлось тратить на это пенсию, а Андрей Ковалев пообещал купить Тамаре Черновой новую коляску.