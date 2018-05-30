Светлана Лобода за время беременности поправилась только на 7 килограмм

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Исполнительнице даже не понадобится много работать над сбрасыванием веса из-за этого, и она скоро снова будет в строю.

Первое выступление после рождения дочери у 35-летней певицы будет 8 июня на церемонии награждения премии «Муз-ТВ». Лобода готовится к нему вокально, а в плане фигуры особой необходимости нет. В первую очередь, это из-за того, что артистка вела очень активный образ жизни.

Светлана Лобода давала концерты вплоть по шестой месяц беременности, не сбивая темпа ни разу. Даже тогда, когда официально с выступлениями была приостановка, и певица полетела в США готовиться к родам, о работе она не забыла. За это время знаменитость поправилась только на 7 килограмм, потому что занималась съёмками клипа и записями, растягивала тело и садилась в асаны из йоги.

В настоящее время Светлана Лобода пока заботится о новорождённой дочери. Правда, скоро девочку придётся передать няне – в таком возрасте она ещё не сможет отправиться с мамой на выступление на «Муз-ТВ».