"Бузова - тайный гинеколог": Фанаты высмеяли странный жест звезды

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По приезду в Петербург знаменитость поспешила поделиться радостью с армией поклонников, вследствие чего опубликовала новый снимок, вызвавший бурю неоднозначных эмоций у публики.

Фанаты не смогли сдержаться, поэтому высмеяли странный жест звезды, который знаменитость в очередной раз продемонстрировала своими пальцами. "Бузова - тайный гинеколог", - именно так прозвали артистку подписчики, ведь неоднозначно сложенные пальцы напомнили многим девушкам поход именно к этому врачу.

Однако другие поклонники поспешили заступиться за Ольгу Бузову и написали, что артистка показывает рукой жест в виде латинской буквы "L", что символизирует "любовь" в современном обществе. Таких фотографий и видеозаписей, на которых певица жестами заставляет фанатов задумываться о совершенно разных вещах, в Сети уже очень много.