Звезда «Американского пирога» ужаснула своей худобой

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Актриса Тара Рид опубликовала в своем Instagram фотографии в миниатюрном купальнике, напугав поклонников чересчур худым телом.

Звезда культовой молодежной комедии «Американский пирог» Тара Рид поделилась с подписчиками новыми летними фотографиями, которые вызвала кучу негативных эмоций у пользователей. На фото актриса стоит в красном бикини вместе со своими подругами, на фоне которых она заметно выделяется. На втором фото звезда Голливуда позирует в одиночестве, привлекая еще больше внимания к своей бледной коже и выпирающим костям.

Поклонников ужаснула худобой фигура 42-летней знаменитости, которая ставит под сомнения утверждения Тары, что она не страдает анорексией. Заботливые фолловеры тут же начали упрекать актрису в чрезмерной худобе, которая может вызвать множество проблем со здоровьем. Некоторые поругали других комментаторов, которые хвалят Рид за чудесный внешний вид, поощряя тем самым ее стремление к нездоровой худобе. Они призвали знаменитость повнимательнее относиться к своему здоровью и образу жизни и пойти что-нибудь покушать.