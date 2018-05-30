Бородатая блондинка с татуировкой: Кончита Вурст сменила имидж

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«Обновленную» Кончиту публика увидела на «Балу жизни». Певец решил полностью сменить имидж.

Победитель международного песенного конкурса «Евровидение – 2014» Кончита Вурст кардинально сменила свой имидж. Артист Том Нойвирт теперь - короткостриженая бородатая блондинка с татуировкой почти на всю спину.

Знаменитость разместила в своем профиле в Instagram фото в роскошном полосатом платье с открытой спиной, благодаря которому и можно увидеть огромную татуировку на спине. Сам же Нойвирт не только стал блондинкой, но и осветлил бороду, благодаря которой когда-то и получил свою скандальную славу.

В таком образе Кончита явилась на самое большое благотворительное мероприятие Европы «Бал жизни», которое проводится каждый год и нацелен на сбор средств для борьбы с ВИЧ-инфекцией. Напомним, что сама звезда недавно призналась о наличии у себя ВИЧ.