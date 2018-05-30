Екатерина Шпица откровенно заговорила о разводе и состоянии сына

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Актриса поведала, что ее ребенок не обделен вниманием отца, который теперь стал "приходящим", но продолжает присутствовать в жизни малыша и участвовать в его воспитании.

Знаменитая артистка Екатерина Шпица впервые за долгое время откровенно заговорила о разводе и состоянии их с Константином Адаевым общего сына после таких жизненных событий. Актриса считает, что их с мужем союз распался к лучшему.

"Просто ритмы и векторы развития людей в паре перестают совпадать. А для любви это губительно", - подчеркнула знаменитость.

Шпица является одной из тех артисток, которые лишний раз не любят говорить о личном. Среди известных фактов в прессе обсуждался тот момент, что брак Екатерины и Константина продлился всего пару лет, а после рождения в семье сына Германа влюбленные окончательно приняли решение разойтись.