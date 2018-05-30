Максима Фадеева неожиданно заинтересовали достижения России в спорте

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На страницах продюсера Максима Фадеева в Сети много информации, касающейся успехов и стараний талантливых личностей, однако по большей части именно музыкальных и являющихся его подопечными. Новый пост деятель неожиданно посвятил другому направлению, чем поразил подписчиков, как сообщает VladTime.

В очередной записи Фадеев заговорил не о выходе нового ролика или высоком месте какой-то композиции в музыкальных чартах, а успехах России в спорте. Продюсер подчеркнул, что очень рад тому, какие достижения у тех, кто отстаивает честь страны в направлении «греко-римская борьба». Поклонники стали размышлять, по какой причине деятеля неожиданно заинтересовали такие детали.

По мнению некоторых из них, в продюсерском центре появились проблемы. Чтобы отдохнуть от них, Фадеев предпочёл интересоваться российским спортом, где таланты сейчас показывают неплохой результат. Другие заявили, что такой пост – это анонс очередного оригинального проекта. Фадеев ни одну из версий не прокомментировал.