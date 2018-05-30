Топ-модель Жасмин Тукс скопировала образ Кэти Холмс на красной дорожке в Каннах

Сегодня, 20:05

Модель Жасмин Тукс выбрала для выхода в свет платье от Zac Posen, в котором была снята в фотосессии Кэти Холмс. Поклонники актрисы уверены, что это не совпадение, а подражание.

Фанаты не были удивлены такому эксцессу. Многие отметили, что платье от американского модельера было красивым. Zac Posen создал наряд алого цвета, с пышной юбкой и лифом без лямок. Его выбрала для фотосессии американская актриса Кэти Холмс, сыгравшая в «Бэтмен. Начало». Знаменитость снялась для обложки бренда, что впечатлило ее поклонников. Многие отметили, что платье удачно скрыло некоторые недостатки ее фигуры. Видимо такого же положительного мнения о наряде была и «ангел» бренда «Victoria’s Secret», которая выбрала это же платья для красной дорожки.

Вот только фанаты Кэти Холмс, не оценили, что Жасмин Тукс скопировала образ актрисы во время Каннского кинофестиваля. Однако многие выступили ей в защиту, настаивая, что хоть платье и одно, однако образы у девушек вышли совершенно разные. На фотосъемке Холмс обыграла алый наряд как образ роковой женщины, что подчеркнул ее тёмный макияж. В то время как Жасмин Тукс дополнила платье простыми украшениями, что сделало ее более женственной.