Рэпер Бледный и блогер Дудь обсудили секс-скандал в челябинском интернате

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Знаменитый исполнитель отметил, что такие темы необходимо освещать всем СМИ, ведь страна должна знать, что происходит в разных уголках, особенно с детьми.

Рэпер группы "25/17" Андрей Бледный и его собеседник, блогер Юрий Дудь, в рамках передачи «Вдудь» на Youtube обсудили секс-скандал, который в начале года произошел в челябинском интернате. Артист был поражен, что в стране живут "такие ублюдки", а Дудь поинтересовался, почему исполнитель смеется над "либеральными СМИ", которые и осветили происшествие на всю страну.

Бледный подчеркнул, что ничего не имеет против журналистов, а рассказывать о подобных трагедиях и происшествиях просто необходимо. Речь идет об изнасиловании детей, воспитанников интерната, к которым сотрудники учреждения пускали "дядю Сережу", а также и сами устраивали оргии с малышами.