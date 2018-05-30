Анна Семенович тает на глазах, а грудь осталась при ней

Сегодня, 20:07

В своем Instagram теледива опубликовала фото в компании танцовщиц, на котором выглядит стройнее их. Фанаты поразились такому стремительному похудению знаменитости, которой все же удалось сохранить свое главное сокровище.

Анна Семенович опубликовала в своем микроблоге новый пост, посвященный концерту в Астане. Певица разместила совместный снимок со своими танцовщицами на городской площади, написав, что Астана - красивый молодой город, который хорошо и гостеприимно их встретил. Однако радость и ликование у подписчиков теледивы вызвал не удачный концерт исполнительницы, а ее формы.

Пользователи были шокированы тем, что Семенович буквально тает на глазах и уже выглядит стройнее спортсменок рядом, однако пышная грудь женщины осталась при ней. Поклонники отметили потрясающий внешний вид похудевшей Семенович, которой удалось сохранить свое главное сокровище.

За сутки пост собрал огромное количество положительных отметок и более 200 приятных комментариев.