Катя Жужа покинет Россию в старости

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Об этом девушка сообщила в социальной сети, после того как предложила своим подписчикам отправиться в путешествие. Экс-участница проекта «Дом-2» также презентовала публике своего нового красавца.

Катя Жужа анонсировала в Instagram, что покинет Россию в старости. Такой вывод следует из опубликованного поста жгучей брюнетки, проводящей свое время сейчас во Франции.

«Свою старость я буду проводить здесь. На берегу лазурки с бокалом белого сухого, кто со мной ??» - написала Жужа в новой публикации.

Подписчики откликнулись на предложение девушки.

«Можно еще на побережье Италии. С тем же аксессуаром))», «А я не против там даже свою молодость провести», «Слишком красивая», - написали комментаторы.

К слову, Жужа состоит в отношениях с 23-летним гонщиком Артемом Маркеловым. Дувушка впервые вышла в свет с юным возлюбленным на концерт «Девичник Teens Awards 2018».