Диана Шурыгина с младенцем на руках рассказала о разводе и беременности

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В новой публикации в Instagram знаменитая участница шоу «Пусть говорят» Диана Шурыгина ответила на частые вопросы от её подписчиков о её возможном разводе и беременности. А новая фотография с младенцем ещё более заинтриговала её поклонников.

Недавно подписчики Дианы Шурыгиной стали утверждать о её скором разводе с мужем Андреем и предполагать, что девушка беременна. Под описание новой фотографии в ленте Instagram Диана кратко прокомментировала эти предположения: «На эти два вопроса отвечу одним словом – нет». Она заявила, что планирует стать матерью лишь после того, как окончит учёбу. О своей личной жизни знаменитая участница шоу «Пусть говорят» сказала, что у неё прекрасные отношения с мужем, а потому не стоит верить слухам об её скором разводе. В конце публикации девушка сообщила, что отдыхает сейчас в Сочи вместе с любимым.

На фотографии публикации Диана обнимает младенца, которого держит на руках, чем она сильно заинтриговала поклонников, одна их мнение не известно, так как Диана Шурыгина запретила комментировать данную запись.