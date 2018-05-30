«Ей нужен нормальный мужчина»: Мать Юлии Началовой рассказала о её личной жизни

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По словам женщины, после расставания её дочери с хоккеистом Александром Фроловым, она никак не может найти спутника своей жизни. Таисия Николаевна также поведала, каким должен стать избранник певицы.

Мать Юлии Началовой признаётся, что в расставании с Фроловым нет ничего хорошего, но женщина это пережила. Родители и родные старались приободрить и дать совет, но в тоже время сильно в ситуацию не влезали. Таисия Николаевна также рассказала, что она считала пару «нормальной и хорошей», но по какой-то причине не сложилось. Сейчас же Юлия Началова искать нового возлюбленного не торопится.

Мать певицы уверена, что сейчас ей нужен «нормальный мужчина». Он также должен быть её ровесником. Рассказывая о личной жизни певицы, женщина также указала, что она решила полностью посвятить себя дочери. Девочка хочет быть, как мама, и уже начинает покорять сцену, мечтая стать актрисой. Отец маленькой Веры футболист Евгений Алдонин не против.

Кстати, Евгений ходит на все концерты к дочери, постоянно звонит и узнаёт её успехи и вообще присутствует в жизни Веры.

Мать Началовой также особенно отмечает, что после расставания Юлия не намерена покинуть Россию и уехать в США, это всё слухи. В этой стране семья Началовой была один раз на отдыхе.